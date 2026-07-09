Бесплатные наблюдения за Солнцем в телескоп пройдут в "Сокольниках" 12 июля
В парке "Сокольники" в воскресенье, 12 июля, проведут бесплатные наблюдения за Солнцем в телескоп. Об этом сообщается в телеграм-канале парка.
"Под руководством опытных любителей астрономии вы сможете рассмотреть Солнце: увидите его диск, солнечные пятна, активные зоны и характерную грануляцию", – говорится в сообщении.
Гости смогут узнать, как устроены физические процессы на звезде и что представляют собой циклы солнечной активности. Также желающие смогут сделать фото Солнца через телескоп на камеру смартфона.
Мероприятие состоится только при ясной, солнечной погоде.
Ранее сообщалось, что вечером 9 июля москвичи станут свидетелями редкого небесного явления. Сразу после захода Солнца Венера максимально приблизится к яркой голубой звезде из созвездия Льва Регулу.
Явление можно будет наблюдать невооруженным глазом в западной части неба в течение часа после заката.