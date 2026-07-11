До конца суток в столице сохранятся ливневые дожди и гроза

Погода в Москве продолжает ухудшаться. По прогнозам метеорологов, до конца суток 11 июля сохранятся ливни, гроза, град. Будет дуть сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

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В городе уже фиксируются случаи падения деревьев, повреждения конструкций.

Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», а также специалисты и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Горожан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду и по возможности оставаться дома. Если это невозможно, необходимо быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом нужно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

О скоплении воды около дома можно сообщить в управу своего района, префектуру округа, на портал «Наш город», а также в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539⁠-53⁠-53.

Если вода скапливается в подземных переходах, следует обращаться в ГБУ «Гормост» по телефону: +7 495 632⁠-58⁠-46. О скоплении воды на дорогах и в дворовых проездах можно сообщить в ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 495 657⁠-87⁠-03, а также в социальной сети «ВКонтакте».