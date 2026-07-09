Собянин и Кравцов поздравили московских выпускников с успешной сдачей ЕГЭ

Сергей Собянин провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, обсудив рекордные результаты государственной итоговой аттестации в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам Кравцова, столица уверенно задает высокую планку образовательных результатов

"По итогам ЕГЭ 2026 года столица возглавляет список регионов-лидеров <...> Такие результаты достигаются при системной поддержке педагогов и внимании к углубленному изучению предметов", – отметил Кравцов.

Министр также отметил успешное выступление московских школьников на олимпиадах. В частности, в прошлом году они составили значительную часть призеров Всероссийской олимпиады школьников и внесли весомый вклад в копилку сборной России на международных соревнованиях.