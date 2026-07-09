Движение транспорта в районе "Лужников" ограничат 10–11 июля

Движение транспорта будет временно закрыто в районе спортивной арены "Лужники" в пятницу и субботу, 10 и 11 июля. Об этом сообщает столичный Дептранс в MAX.

Изменения связаны с проведением концерта. В частности, движение закроют на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора с 08:00 и до окончания мероприятия.

Также ограничение будет действовать с 19:30 на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309.

Кроме того, на участках ограничений будет запрещена парковка.

В связи с проведением концерта также изменится схема движения автобусов. Речь идет о маршрутах м5, м6, 220, 263, с216, с755. С 07:45 и до окончания мероприятия они не будут заезжать к метро "Спортивная".

Вместе с тем автобусы м5 будут двигаться по Комсомольскому проспекту, а рейсы м6, 220 и с216 поедут в центр по Хамовническому валу и Лужнецкому проезду.