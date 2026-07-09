В Москве эпидемиологи разрешили купание в пяти зонах отдыха

Число разрешенных мест для купания в Москве в настоящее время насчитывает пять объектов. В начале сезона было открыто девять таких зон, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Из открывшихся в начале купального сезона девяти зон отдыха по состоянию на 09.07.2026 функционируют пять зон отдыха с купанием: озеро Белое, Путяевский пруд № 1, "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", Пионерский пруд", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Отмечается, что в зонах отдыха "Большой городской пруд", Школьное озеро, "Тропарево" и на пляже "Динамо" купание временно запрещено из-за несоответствия качества воды микробиологическим показателям.

Эпидемиологи осуществляют мониторинг зон отдыха в течение всего летнего сезона. При выявлении нарушений выдаются предписания о замене песка, очистке водоема, проведении обработок. В случае неудовлетворительных проб воды выдается предписание о запрете купания с установкой соответствующих знаков.