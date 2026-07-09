Победа столицы подтверждает эффективность системной работы города по созданию благоприятной предпринимательской среды.

Москва стала победителем национальной премии «Мой бизнес» Минэкономразвития России в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса» в категории «Выбор экспертов». Награждение состоялось в Красноярске в рамках ежегодной встречи «Мой бизнес. Лагерь». Эксперты отметили комплексную систему поддержки предпринимательства, созданную в столице, которая объединяет обучающие программы, цифровые сервисы, инфраструктуру и инструменты для запуска и развития собственного дела.

Как соискатель премии, Москва представила комплексную модель поддержки предпринимателей, охватывающую все этапы развития бизнеса — от идеи до масштабирования компании. В нее вошли современные цифровые сервисы, образовательные программы, специализированные площадки для предпринимателей, а также меры поддержки отдельных категорий бизнеса и участников специальной военной операции и членов их семей.

Победа в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса» подтверждает эффективность системной работы Москвы по созданию благоприятной предпринимательской среды. Столичная экосистема не только обеспечивает бизнесу доступ к широкому спектру мер поддержки, но и оперативно адаптируется к новым запросам предпринимателей, внедряя современные технологические решения и развивая адресные программы для различных целевых аудиторий. Именно комплексный подход стал одним из ключевых факторов высокой оценки экспертного сообщества.

Присуждение премии «Мой бизнес» — ежегодное мероприятие Минэкономразвития России, направленное на выявление и распространение лучших региональных практик поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Предпринимательство является одним из ключевых, активно растущих секторов экономики Москвы. Малый и средний бизнес составляет более 940 тысяч предпринимателей. Они обеспечивают свыше четверти (25,3 процента) налоговых доходов бюджета и более трети (40 процентов) занятых в экономике города. Количество субъектов МСП в Москве составляет свыше 13,4 процента от общего количества в России.

Сектор малого и среднего предпринимательства остается крупнейшим работодателем столицы, обеспечивая занятость более 3,47 миллиона человек. Каждый третий горожанин занят в секторе МСП. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, наибольший прирост рабочих мест за год зафиксирован в сфере образования (10,54 процента), производственной отрасли (7,18 процента) и ИТ-секторе (5,60 процента).

Как Москва поддерживает малое и среднее предпринимательство

Стабильный рост сектора малого и среднего предпринимательства — это результат многолетней последовательной политики Москвы по развитию предпринимательства и бизнес-среды, стимулированию инвестиционной активности, созданию современной городской инфраструктуры, поддержки занятости.

В 2025 году каждый 11-й субъект МСП (более 80 тысяч) воспользовался финансовыми (льготные кредиты и факторинг, гарантийная поддержка и поручительства, гранты и субсидии) и нефинансовыми мерами (бесплатные консультации, образовательные программы, электронные услуги и сервисы) поддержки от города. Каждое 11-е новое предприятие или индивидуальный предприниматель созданы при поддержке Москвы.

Наибольшим спросом со стороны бизнеса пользуются нефинансовые меры поддержки, направленные на повышение предпринимательской грамотности: бесплатные консультации, образовательные и деловые мероприятия, а также электронные услуги и сервисы.

По итогам 2025 года оказано более 111 тысяч консультаций и свыше 145 тысяч услуг образовательной поддержки, проведено более 500 мероприятий, а также зафиксировано свыше 100 тысяч обращений к онлайн-продуктам.

Одно из основных направлений поддержки — финансовые инструменты с фокусом на развитии приоритетных отраслей: промышленности, информационных и высоких технологий, инноваций, экспорта, креативных индустрий, туризма, спорта и социального предпринимательства.

Выдаются субсидии и гранты на развитие бизнеса. По итогам 2025 года количество одобренных заявок составило более 1,3 тысячи. Это говорит о высоком спросе на грантовые механизмы и их эффективность для роста московского бизнеса.

В столице действуют четыре программы льготного кредитования: на пополнение оборотных средств, онлайн-кредитование, кредитование под залог прав на интеллектуальную собственность, программа льготного кредитования для развития экспортной деятельности, а также программа льготного факторинга.

В 2025 году было заключено более 1,5 тысячи договоров льготного кредитования на сумму свыше 38,7 миллиарда рублей. За время действия программ льготного кредитования и факторинга предприниматели заключили свыше 39 тысяч договоров, что позволило им получить более 440 миллиардов рублей по льготной ставке.

Еще одна мера поддержки — предоставление поручительств по кредитам, банковским гарантиям, лизингу, факторингу и аккредитиву, а также под залог интеллектуальной собственности. Поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы покрывают до 70 процентов от суммы кредита, в общем объеме до 100 миллионов рублей.

По итогам 2025 года фонд заключил более 1,8 тысячи договоров поручительства, что позволило предпринимателям привлечь свыше 39,5 миллиарда рублей заемного финансирования.

За время работы фонда московским предпринимателям предоставлено свыше 24 тысяч поручительств, что позволило привлечь более 441 миллиарда рублей заемного финансирования.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», а также стратегии Мэра Москвы по поддержке столичного предпринимательства. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.