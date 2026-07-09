В честь Дня московского транспорта 11 и 12 июля пройдет более 10 мероприятий

Более 10 тематических мероприятий пройдет в столице 11 и 12 июля в честь дня Московского транспорта. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"Ко Дню московского транспорта мы традиционно подготовили масштабную программу. Среди событий - развлекательные мероприятия на Северном и Южном речных вокзалах и парад ретротехники на Чистопрудном бульваре. А в переходе между "Петровским парком" и "Динамо" организуем тематическую фотовыставку. Приглашаю всех, приходите с друзьями, родными и близкими", - привели в департаменте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В эти дни в столице пройдет парад ретротранспорта на Чистопрудном бульваре, костюмированный сап-фестиваль "Это сап, Москва!", фестиваль "Бибип-Бибоп". Также ожидаются праздничные программы на Северном и Южном речных вокзалах и мероприятия в павильоне "Московские сезоны" на станции метро "Щукинская". На некоторые мероприятия необходимо предварительно зарегистрироваться.