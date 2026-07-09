Синоптик оценила вероятность образования смерча в Москве

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила в разговоре с РИА Новости, что условий для формирования смерча в Москве в пятницу не прогнозируется.

Синоптик уточнила, что смерчи формируются в том случае, когда в жаркую погоду приходит очень контрастный холодный фронт. По словам Поздняковой, сейчас таких процессов не отмечается.

9 июля «Роскосмос» показал спутниковые снимки с балтийским циклоном, надвигающимся на Москву. Накануне этот атмосферный фронт устроил в Калининградской области самый разрушительный шторм за последние 50 лет.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов позднее заявил, что предупреждения о якобы надвигающихся на Москву смерчах преувеличены. По словам специалиста, в пятницу в столичном регионе погода ожидается такой же, как в четверг — с грозами и «желтым» уровнем опасности.