Вероятность смерчей в Москве оценили

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области до конца недели.

По словам синоптика, завтра в Москве ожидается гроза, с порывами ветра до 15—20 м/с.

«Град если и будет, то локально. Ситуация с сильными осадками и ливнями прогнозируется только на вторую половину субботы. Местами сильные ливни по Москве и области ожидаются в ночь на воскресенье. Завтра ожидается повторение сегодняшней ситуации — грозы и жёлтый уровень опасности. Вероятность смерча в пятницу и субботу очень и очень мала», — заключил он.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о том, что улучшение погоды в Москве следует ожидать во второй половине июля.