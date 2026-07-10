Ливень и сильный ветер ожидаются в Москве

В течение суток, 11–12 июля, в Москве ожидается ливневый дождь и гроза. В дневные часы 11 июля местами возможен град. Синоптики также прогнозируют шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

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В такую погоду горожанам рекомендуют быть осторожными, не укрываться под деревьями и не находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.

Автомобилистам важно внимательно следить за дорожной ситуацией, избегать внезапных маневров, а также парковать машины в безопасных местах.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.