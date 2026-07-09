Москвичам назвали сроки улучшения погоды

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT о том, что улучшение погоды в Москве следует ожидать во второй половине июля.

По её словам, в выходные погода будет неустойчивой.

«Минимальная температура в выходные — +16...+18 °C, в воскресенье — +14...+16 °C, днём, 11 июля — +24...+26 °C, по области — +21...+26 °C. В воскресенье по региону —+20...+25 °C, в Москве — +22...+23 °C. В воскресенье также ожидается смена ветра: восточный ветер сменится на северо-восточный. Ночи останутся облачными и тёплыми, а днём температура составит +22...+23 °C и не более. Улучшения погодных условий стоит ожидать во второй половине июля», — подчеркнула Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал ливни и грозы в Москве 9 июля.