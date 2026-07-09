В Москве работу поезда метро с мультперсонажами продлили до конца лета

Работу тематического поезда метро с героями мультфильмов в Москве по просьбам пассажиров продлили до конца лета. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Тематический поезд с персонажами российской анимации продолжит курсировать по Арбатско-Покровской линии до конца лета в связи с высоким интересом со стороны москвичей и туристов. Пассажиры уже совершили на нем порядка 3,6 млн поездок. Рассчитываем, что до конца лета эта цифра вырастет еще примерно на 800 тыс. поездок", - сказал он.

В вагонах поезда представлены персонажи из 10 популярных отечественных мультсериалов. Тематический поезд с мультперсонажами был запущен на Арбатско-Покровской линии в ноябре 2025 года. Основная идея проекта нацелена на погружение в увлекательный мир знаний через современную российскую анимацию. Юные москвичи и гости столицы могут не просто увидеть любимых персонажей, но и узнать редкие познавательные факты из мира науки, экологии, музыки, искусства и географии.