Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве

Скоротечные дожди и неустойчивая погода ожидаются в Москве в четверг, 9 июля. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области будет преобладать облачная с неустойчивыми прояснениями погода, прошумят скоротечные дожди, ветер юго-западный четыре-девять метров в секунду, порывистый», — рассказал синоптик.

Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице в этот день ожидается +21°C, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.

8 июля в Гидрометцентре России сообщили, что температура воздуха в Московском регионе к концу недели может подняться до +31°C. По данным синоптиков, ночью и днем в регионе пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в течение всей текущей недели и на предстоящих выходных погода в столичном регионе особо не изменится. При этом ожидается, что в последний рабочий день к дождям добавятся грозы.