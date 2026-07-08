В Москве 150 пар создали семьи на Всероссийском свадебном фестивале

Торжественная церемония бракосочетания 150 пар со всей страны прошла в День семьи, любви и верности в Национальном центре "Россия" в Москве. Она стала главным событием III Всероссийского свадебного фестиваля, сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"День семьи, любви и верности - особый праздник, который вдохновляет пары сделать важнейший шаг в своей жизни. Сегодня в Москве прошло знаковое событие: в торжественной атмосфере III Всероссийского свадебного фестиваля сотрудники столичных ЗАГСов зарегистрировали брак 150 пар со всей России. Церемонии бракосочетания пройдут сегодня в столице более чем для тысячи пар во дворцах бракосочетания и на выездных площадках", - приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

В ходе торжественной регистрации брака под руководством ведущей торжественных церемоний Дворца бракосочетания на ВДНХ Анны Мироновой влюбленные поставили подписи в записи акта о заключении брака и обменялись обручальными кольцами. Молодоженам предстояло принять первое совместное семейное решение: какую надпись оставить на памятной тарелке - одном из подарков от Национального центра "Россия". Именная посуда, изготовленная в день бракосочетания, сохранит память об одном из главных событий в жизни молодых семей.

Кульминацией праздника стало выступление певца Мота, а также интерактивный номер "Согласны" с участием симфонического оркестра "Глобалис", оркестра народных инструментов "Вертоград", ансамбля "Параскева", артистов мюзикла и других.

I Всероссийский свадебный фестиваль состоялся в 2024 году в рамках Международной выставки-форума "Россия", с этого времени мероприятия стало ежегодным. Оно проводится Национальным центром "Россия" совместно с правительством Москвы и управлением ЗАГС Москвы. Те, кто не успел подать заявку и стать семьей в этом году, могут сделать это следующим летом. Прием заявок на IV Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" стартовал 4 июля.