Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о программе комплексного развития территорий, о новых локациях для заключения брака, открытии производств на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» и третьем сезоне фестиваля «Театральный бульвар». Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Развитие программы КРТ

Благодаря программе комплексного развития территорий на заброшенных пространствах и пустырях создается современная городская среда. Она началась с реорганизации 5,92 гектара земли в бывшей промзоне «Октябрьское Поле» в районе Щукино. Сейчас все работы на этом участке завершены.

В районе Строгино на улице Маршала Прошлякова в рамках КРТ возведут жилые дома, образовательный и спортивный комплексы, гостиницу и технопарк. Также недалеко от деревни Шельбутово во Внукове появятся образовательный комплекс и логистический, общественно-деловой и культурно-досуговый центры.

Новые площадки для свадеб

Более 200 локаций для заключения брака открыто в Москве. В 2026 году открылись четыре новые площадки для выездной регистрации брака. Они находятся в отреставрированной усадьбе Воронцово, на Гоголевском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве» и на двух площадках фестиваля «Театральный бульвар».

Проект «Новые адреса счастья» помогает проводить уникальные тематические церемонии. Например, за последние семь лет свадьбы прошли в поезде метро на Большой кольцевой линии, под водой в главном аквариуме центра океанографии и морской биологии «Москвариум», а также на фоне сакуры в Бирюлевском дендропарке.

Третий сезон «Театрального бульвара»

В столице проходит третий сезон фестиваля «Театральный бульвар», который дарит праздник москвичам и туристам. За июнь 2026 года прошло 360 мероприятий, их посетили более 650 тысяч зрителей.

По сравнению с прошлым годом программа фестиваля значительно расширилась: появились новые форматы, площадки и спектакли для гостей всех возрастов. Так, часть площадок теперь находится за пределами центра. К привычным бульварам добавились новые сцены на Пушкинской набережной, в Парке Горького и в «Коломенском».

В «Технополисе «Москва» будут создавать ЖК-дисплеи

Мэр Москвы 8 июля принял участие в открытии высокотехнологичных цехов по производству жидкокристаллических (ЖК) дисплеев и выпуску оптоэлектроники на площадке особой экономической зоны «Технополис «Москва».

В прошлом году в столице было введено около миллиона квадратных метров высокотехнологичных предприятий, в 2026-м — около двух миллионов. Правительство города и дальше планирует оказывать помощь предприятиям: предоставлять льготы, инвестиции, помогать в подборе помещений.