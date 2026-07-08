Ракова рассказала о мерах поддержки для будущих родителей в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице развивают систему помощи тем, кто хочет стать родителями.

В беседе с aif.ru она отметила, что основой благополучия семьи является здоровье матери и ребёнка.

По словам Раковой, за последние несколько лет в Москве внедрили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, построили современные перинатальные центры и оснастили роддома передовым оборудованием.

На смену устаревшим женским консультациям, добавила заммэра, приходят современные Центры женского здоровья. Недавно открылся 17-й такой центр, до конца года планируется построить ещё пять.

«Всю сеть рассчитываем обновить к 2030 году», — сказала Ракова.

По словам заммэра, Москва продолжает развивать проект «Стану мамой», который позволяет женщинам оценить репродуктивные возможности с помощью анализа на антимюллеров гормон.

Ранее Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция партии «Единая Россия») рассказал RT, какие меры поддержки семей с детьми есть в 2026 году.