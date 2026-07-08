Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о том, какая погода будет в столице на выходные. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Поздняковой, выходные в Москве будут дождливые, а температура воздуха поднимется до +26C°. При этом она уточнила, что интенсивность дождей возрастет, но не сильно — осадки не перейдут в категорию сильных.

«Если в середине недели выпадало около 2 – 5 миллиметров осадков, то на выходных за 12 часов может выпасть около 10 миллиметров. Однако это будут локальные, а не повсеместные дожди», — рассказала она.

Позднякова добавила, что в в воскресенье температура будет немного ниже из-за большего количества облаков и ветра. Ночная температура будет держаться на уровне от +13C° до +18C°, а дневная от +20C° до +25C°. Это немного ниже климатической нормы.

Ранее синоптик заявил, что на выходных на Москву обрушится мегациклон.