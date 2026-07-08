Станция Петровско-Разумовская МЦД-3 закроется с 15 июля

Поезда третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) временно не будут останавливаться на станции Петровско-Разумовская с 15 июля. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса.

Корректировка графика обусловлена началом работ по укладке новой путевой инфраструктуры для ВСМ на участке со станцией Петровско-Разумовская. В связи с этим существующие пути D3 будут перенесены, а платформы и другие объекты пассажирской инфраструктуры демонтированы.

"На период строительства с коллегами из ОАО "РЖД" возведем временную инфраструктуру. О дате возобновления остановки поездов D3 на станции Петровско-Разумовская сообщим дополнительно", – указали в пресс-службе.

Пассажирам, пользующимся вышеуказанной станцией на МЦД-3, рекомендуется планировать маршруты от/до одноименных станций МЦД-1 или Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро.

В случае необходимости добраться до этих станций с D3 горожанам следует дойти до станции Лихоборы, пересесть на МЦК и проехать одну остановку до Окружной. Далее нужно будет перейти на D1 или Люблинско-Дмитровскую линию, откуда проследовать до "Петровско-Разумовской".

В качестве альтернативного маршрута департамент предложил проехать до станции Останкино D3, а после пересесть на "Бутырскую" Люблинско-Дмитровской линии.

В Дептрансе заверили, что в период изменений пассажиров будут информировать через аудиообъявления на станциях и в поездах. Также на инфраструктуре будут размещены плакаты с альтернативными маршрутами. Вместе с тем для построения пути можно воспользоваться приложениями "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

В будущем станция Петровско-Разумовская превратится в один из самых главных транспортных хабов мегаполиса, где будут пересекаться сразу пять линий рельсового каркаса. На линии D3 будет построен современный городской вокзал, который обеспечит удобные пересадки между первым и третьим диаметрами, метро и ВСМ без необходимости выходить на улицу. Кроме того, здесь будет останавливаться наземный городской транспорт.

Ранее поезда четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) перестали останавливаться на станции Серп и Молот. Пассажирам предложили использовать альтернативные маршруты проезда, например через станции "Площадь Ильича", "Римская" или Москва-Товарная.

Изменения в работе связаны с необходимостью перевода остановок поездов МЦД-4 на новую инфраструктуру. Для этого, в частности, планируется переключение первого и второго путей на участке от шоссе Энтузиастов до Волочаевской улицы на новые ординаты.