Синоптик Тишковец: Мегациклон «Гайдар» обрушится на Москву 11 и 12 июля
В конце текущей недели, 11 и 12 июля, на Москву обрушится мегациклон «Гайдар» — из-за слияния двух вихрей в городе выпадет до 80 процентов месячной нормы осадков. Об этом в среду, 8 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Формирование суперциклонов в европейской части страны — редкое явление, которое называют эффектом Фудзивары. На этот раз сольются циклоны «Бернадетт», который уже можно заметить на спутниковых снимках, и «Каспиец», обычно не появляющийся летом.
По этой причине в субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, жителей Москвы ждут сильные дожди — количество осадков составит до 3/4 месячной нормы, передает Telegram-канал Mash.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в свою очередь, утверждал, что к концу рабочей недели воздух в столице может прогреться до плюс 28 градусов.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова тоже считает, что жаркая погода вернется в столицу 10 июля. По ее словам, температура воздуха в этот день поднимется до плюс 27 градусов.