В конце текущей недели, 11 и 12 июля, на Москву обрушится мегациклон «Гайдар» — из-за слияния двух вихрей в городе выпадет до 80 процентов месячной нормы осадков. Об этом в среду, 8 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Формирование суперциклонов в европейской части страны — редкое явление, которое называют эффектом Фудзивары. На этот раз сольются циклоны «Бернадетт», который уже можно заметить на спутниковых снимках, и «Каспиец», обычно не появляющийся летом.

По этой причине в субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, жителей Москвы ждут сильные дожди — количество осадков составит до 3/4 месячной нормы, передает Telegram-канал Mash.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в свою очередь, утверждал, что к концу рабочей недели воздух в столице может прогреться до плюс 28 градусов.

В России изменился климат

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова тоже считает, что жаркая погода вернется в столицу 10 июля. По ее словам, температура воздуха в этот день поднимется до плюс 27 градусов.