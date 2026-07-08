Названы самые популярные летние станции метро

В столичной подземке летом обычно становится меньше пассажиров - часть из них уезжают в отпуска и на каникулы. Однако это накладывает свой отпечаток - на некоторых станциях пассажиропоток, наоборот, вырастает, особенно вблизи важных транспортных узлов.

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В департаменте транспорта подсчитали, что самыми популярными летними станциями служат "Комсомольская" Сокольнической и Кольцевой линий. Каждый день на эти станции заходят более 130 тысяч человек. Объясняется все просто - станции служат частью большого транспортного узла "Площадь трех вокзалов". Здесь можно пересесть на одноименные станции МЦД-2 и МЦД-4, остановки Московских трамвайных диаметров, а главное - попасть на три вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский.

"На втором месте по популярности - узел из станций "Курская" и "Чкаловская", через которые ежедневно осуществляется более 100 тысяч поездок, - рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. - Также почти 99 тысяч поездок москвичи и гости столицы совершили со станций "Павелецкая" Замоскворецкой и Кольцевой линий - они на третьем месте по пассажиропотоку в метро".

Как видно, в лидерах станции, расположенные возле железнодорожных вокзалов. На "Белорусской" Кольцевой и Замоскворецкой линий пассажиров тоже хватает - в прошлом месяце ей воспользовались 92,7 тысячи человек. А вот замыкает пятерку лидеров "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской и Большой кольцевой линий. Это тоже важный транспортный узел, к тому же рядом с ним расположены крупные предприятия с большим числом сотрудников.

Также большим спросом пользуются станции возле Красной площади - с одной стороны, там крупный пересадочный узел, а с другой, много туристов, которые пользуются подземкой. Большим потоком гостей в летнее время объясняется и попадание в топ станции "ВДНХ" с пассажиропотоком в 77,3 тысячи человек.