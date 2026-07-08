Москвичам посоветовали пока не ждать комфортного лета

Жителям Москвы пока не стоит рассчитывать на возвращение комфортной летней погоды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на погоду в столичном регионе продолжает влиять североатлантический циклон. В течение дня ожидается облачность, кратковременные дожди, а местами возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов, что на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

Синоптик также сообщил, что во вторник, 7 июля, в Москве прошли так называемые «огуречные» дожди. На метеостанциях ВДНХ и МГУ выпало по три литра осадков на квадратный метр, на Балчуге — два литра, в Бутове — четыре, а наибольшее количество осадков зафиксировали в Тушине — пять литров на квадратный метр. В Московской области самым дождливым местом стала Коломна, где за сутки выпало девять литров осадков на квадратный метр.

В России изменился климат

По прогнозу Тишковца, ливни и грозы сохранятся в четверг и пятницу, 9 и 10 июля. Днем в конце рабочей недели воздух будет прогреваться до плюс 18–23 градусов. В выходные, 11 и 12 июля, температура повысится до плюс 20–25 градусов.