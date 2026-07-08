"Лето в Москве" подготовило мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. В честь праздника департамент спорта Москвы подготовил подборку вариантов активного семейного досуга в рамках проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

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Шахматы

В столице до 6 сентября проходит Фестиваль "Шахматный сквер". В будние дни с 15:00 до 20:00 все желающие могут бесплатно взять шахматный инвентарь и сыграть партию, например, с родными или другими посетителями. По выходным на площадках организуют официальные турниры.

Соревнования проходят на трех локациях:

детские турниры – в сквере у гостиницы "Метрополь" (Театральная площадь); парные – в сквере на Самотечном бульваре (между Самотечной улицей и Олимпийским проспектом); ветеранские – в музее-заповеднике "Царицыно" (в 200 метрах от центральных ворот, у Среднего Царицынского пруда).

Открытые турниры доступны на всех трех площадках.

В детских соревнованиях могут участвовать ребята не старше 16 лет (2010–2019 годов рождения). В парных – команды из двух человек, без ограничений по возрасту и полу.

Ветеранские турниры предназначены для мужчин и женщин старше 55 лет. В открытых турнирах могут играть все желающие любого возраста и уровня подготовки при условии, что умеют играть с шахматными часами.

Участие в фестивале не требует оплаты. Зарегистрироваться на турниры первого этапа можно прямо на площадке в день соревнований.

Падел

До 6 сентября эту игру можно бесплатно освоить на трех спортивных площадках в центре города. Корты находятся рядом со станциями метро "Баррикадная", "Третьяковская" и "Римская".

Площадки работают со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Там есть раздевалки и зоны отдыха, игрокам выдают необходимый инвентарь, но можно прийти и со своими ракетками и мячами. На местах также дежурят инструкторы.

Игра подойдет и новичкам, и тем, кто уже имеет опыт. Детей младше 14 лет допускают на корт только вместе со взрослыми.

Чтобы посетить площадку, нужно заранее записаться онлайн. Можно выбрать слот длительностью от 30 до 120 минут и указать в одной заявке до четырех человек. Посетителям следует прийти за 15 минут до начала сеанса и показать QR-код. Если игрок опоздает, бронь аннулируют.

Настольный теннис и бадминтон

В рамках проекта "Мой спортивный район" в разных округах столицы проходят бесплатные тренировки по настольному теннису и бадминтону.

Занятия проводятся по вторникам, четвергам и воскресеньям – в 20:15, а по субботам – в 11:15. Возрастные ограничения различаются по дням: по вторникам, субботам и воскресеньям к тренировкам допускаются участники старше 10 лет, по четвергам – только старше 18 лет.

Для участия в тренировке нужно пройти регистрацию на сайте, после чего подобрать удобную площадку, а также желаемые дату и время занятия. Рекомендуется прийти на место за 5–10 минут до старта тренировки в спортивной одежде и обуви с учетом погодных условий. Инвентарь – ракетки, воланы, мячи и прочее – участники должны принести самостоятельно.

Тренировки по настольному теннису можно посетить по следующим адресам:

район Силино, Зеленоград, корпус 1 123; район Южное Тушино, парк "Дубовая роща "Маяк" (Туристская улица, дом 2, корпус 5); район Коптево, Коптевский бульвар, дом 21; район Свиблово, стадион "Свиблово" (Тенистый проезд, дом 6); Лосиноостровский район, парк "Торфянка" (Изумрудная улица, дом 34); район Перово, стадион "Авангард" (шоссе Энтузиастов, дом 33); район Нагатино-Садовники, парк имени Юрия Лужкова (проспект Андропова, дом 58а).

Тренировки по бадминтону проводят на площадках по адресам:

район Старое Крюково, Зеленоград, корпус 828; район Лианозово, Лианозовский парк (Угличская улица, дом 11а); Тимирязевский район, парк "Дубки" (улица Немчинова, дом 12); район Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева, дом 30, корпус 5; район Филевский Парк, Кастанаевская улица, дом 6; Басманный район, Семеновская набережная, дом 3/1, корпус 4; Даниловский район, парк "Тюфелева роща" (улица Архитектора Леонидова, дом 1); район Новогиреево, Кусковская улица, дом 31, корпус 1; район Некрасовка, Рождественская улица, дом 19, корпус 2; район Чертаново Южное, Россошанская улица, дом 9, корпус 1а; район Южное Бутово, ландшафтный парк "Южное Бутово" (Южнобутовская улица, дом 96).

Ранее сообщалось, что в День семьи, любви и верности москвичи и гости столицы также могут попасть на концерт "Семья – любви великой царство" с выступлениями артистов и творческих коллективов. Мероприятие состоится в 19:00 на площади у театра танца "Гжель".