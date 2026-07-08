Москвичам пообещали духоту

В Москве в пятницу, 10 июля, ожидается душная погода из-за повышенной влажности. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Температура воздуха составит 24-26 градусов тепла.

Ранее стало известно, что в выходные, 11-12 июля, на Москву обрушатся аномальные ливни. За два дня может выпасть 80 процентов месячной нормы осадков, или 67 литров на квадратный метр. Ливни будут обусловлены эффектом Фудзивары, когда центры двух расположенных близко циклонов начинают вращаться вокруг общей точки, а сами циклоны могут изменять траектории или сливаться в один вихрь.

Первый циклон, «Бернадетт», зародившийся на волне атмосферного фронта, находится в южной акватории Балтийского моря, второй, термический циклон, фиксируется над севером Каспия. Для летнего сезона это очень редкое событие — оно происходит раз в 10 лет, сообщил синоптик Евгений Тишковец.