Собянин в День семьи, любви и верности назвал новые адреса счастья в Москве

Для тех, кто вступает в счастливый период создания семьи, в Москве открыто порядка 200 локаций для заключения брака, в том числе: 11 дворцов бракосочетания, 135 центров госуслуг и больше 40 выездных площадок. Об этом напомнил в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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Музеи, усадьбы, гостиницы и даже стадионы были открыты для торжественной регистрации по запросу самих молодоженов в рамках проекта "Новые адреса счастья".

Самой популярной остается башня "Око" в ММДЦ "Москва-Сити": на 84-м этаже с панорамным видом на столицу.

Только в 2026-м для выездных регистраций появились четыре новые локации: в отреставрированной усадьбе Воронцово, на Гоголевском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве", на двух площадках фестиваля "Театральный бульвар" - у Политехнического музея (амфитеатр) и на Чистопрудном бульваре.

За семь лет по "Новым адресам счастья" брак заключили свыше 80 тысяч семейных пар.