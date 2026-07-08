У лебедей на Патриарших прудах второй год подряд появилось потомство

У пары лебедей на Патриарших прудах в центре Москвы второй год подряд вылупились птенцы, передает корреспондент ТАСС.

Птицы вновь обустроили гнездо на плавучем домике в центре пруда. В нем находится не менее шести птенцов, они еще не спускались на воду.

В прошлом году эта пара лебедей на Патриарших впервые стала родителями - тогда на свет появились шесть лебедят. В августе птенцов перевезли в центр реабилитации в Брянской области, где они окрепли и через несколько месяцев были отпущены на свободу.

Горожане дали лебедям на Патриарших прудах по два имени: одни называют их Иван и Марья, другие - Патрик и Патриция. На пруд они вернулись в мае после зимовки в Московском зоопарке.

Лебеди-шипуны моногамны и образуют пары на всю жизнь, а также активно защищают свою территорию. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.