Новый маршрут в Коммунарке заработает 11 июля

Новый электробусный маршрут запустят в Коммунарке в День Московского транспорта. Он станет районным и получит номер 985. С 11 июля автобусы свяжут крупную жилую застройку в ТиНАО с 3 линиями метро.

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Жители ЖК «Скандинавия» смогут с комфортом доехать до станций: «Потапово» Сокольнической линии, «Коммунарка» и «Корниловская» Троицкой линии и «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии метро. Расписание маршрута можно будет найти на Едином транспортном портале и на остановках ближе ко дню запуска.

На линии будут работать 6 современных электробусов. По билету «Кошелек» карты «Тройка» в течение 90 мин действует бесплатная пересадка (https://t.me/DtRoad/58800) на другие маршруты наземного транспорта, а также скидка на пересадку на метро и МЦД.

— По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сеть маршрутов наземного транспорта. Обеспечение новых крупных жилых кварталов и комплексов комфортным транспортом в шаговой доступности — одна из приоритетных задач для нас. Благодаря запуску маршрута жители смогут быстрее добираться до нужной станции метро, чтобы совершать ежедневные поездки на работу, учебу или по другим делам. Всего на сегодня в столице работают порядка 900 маршрутов электробусов и автобусов, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.