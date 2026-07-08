На оранжевой ветке московского метро ввели в график движение поездов

На оранжевой ветке московского метро увеличены интервалы движения поездов.

Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

«На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Позже в дептрансе сообщили, что движение поездов введено в график.

29 июня столичный дептранс сообщал, что обновление облицовки стен завершено на трех станциях московского метрополитена — «Беговая», «Рязанский проспект» и «Бибирево». Также более чем на 50% выполнен ремонт в двух залах станции «Третьяковская».

В ходе работ специалисты обновили плитку и мрамор на путевых стенах. При этом материалы были подобраны максимально близкими к оригинальным, что позволило сохранить исторический облик станций.

Кроме того, на станции «Беговая» была исправлена историческая ошибка, допущенная во время ремонта в 1990-х годах. Специалисты повернули букву «Е» в названии станции в положение, соответствующее используемому шрифту — об этом ранее не раз говорили москвичи.