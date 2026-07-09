В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до 22 градусов тепла

Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза в отдельных районах и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит от плюс 20 до плюс 22 градусов, в ночь на пятницу - до плюс 16 градусов.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс 19 до плюс 24 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 16 градусов.