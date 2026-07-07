Аэропорты Домодедово и Внуково вновь работают с ограничениями

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

"Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - отмечается в сообщении ведомства.

Поясняется, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. "Возможны корректировки в расписании рейсов", - подчеркнули в Росавиации.

Ранее аналогичный режим работы был введен в московском аэропорту Домодедово.