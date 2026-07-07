Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 7 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города утвердил проект планировки территории транспортного узла «Кедровая», рассказал о росте популярности патриотического волонтерства в Москве, а также назвал даты окончания строительства моста к парку «Фили». Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Транспортный узел «Кедровая»

Утвержден проект планировки территории транспортного узла «Кедровая». Его построят на территории, расположенной между Калужским шоссе и Станиславскими прудами (квартал № 31 района Троицк).

Патриотическое волонтерство

За последний год количество участников патриотического волонтерства в столице возросло более чем в три раза, а в начале 2026 года оно вошло в тройку лидеров по востребованности среди столичных добровольцев.

Мост к пару «Фили»

Строительство велопешеходного моста через Москву-реку, связывающего Мневниковскую и Филевскую поймы, должно завершиться уже в конце 2026 года. Также там появится крупнейший кластер инноваций, ядром которого станет Национальный космический центр.

«Иннопром»

Москва представила более 50 высокотехнологичных разработок на 16-й Международной промышленной выставке «Иннопром». Уастие в выставке позволит московским производителям укрепить деловые связи.

Эффективность реализации промполитики

Москва заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в стране. Сейчас в городе находятся более 4,6 тысячи предприятий из более чем 20 обрабатывающих отраслей.