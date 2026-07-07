Цирки включат в "Пушкинскую карту"

Министерство культуры РФ подготовило проект постановления о возможности посещать цирки по "Пушкинской карте". Это следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения планируется внести в постановление правительства "О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры". В пункт 12, где речь идет о возможности посещения по "Пушкинской карте" кинотеатров теперь добавятся цирки.

Кроме того, номинал карты планируется увеличить с 5 до 7 тыс. рублей. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

В 2025 году на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента России генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил распространить действие "Пушкинской карты" на цирки. 26 марта 2026 года Владимир Путин поручил обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта". Поручение дано правительству РФ по итогам заседания Совета при президенте по культуре 25 марта 2026 года. Срок исполнения поручения - до 1 сентября 2026 года.

Программа "Пушкинская карта" стартовала в сентябре 2021 года. Она призвана вовлечь детей и молодежь в изучение художественной культуры и искусства. "Пушкинская карта" позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет.