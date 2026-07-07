Московский зоопарк обсуждает с Китаем возможность оставить панду Катюшу
По международным соглашениям все бамбуковые медведи принадлежат КНР, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова.
По её словам, подобного прецедента раньше не было, но российская сторона рассчитывает продолжить переговоры. Для Катюши в зоопарке строят новый большой вольер с отдельной кормокухней, помещениями для отдыха и летними площадками. Он рассчитан не только на одну панду, но и на возможную пару и потомство. Если Катюша всё же вернётся в Китай, в новый вольер смогут переехать её родители — панды Жуи и Диндин.