Среди забытых пассажирами в Москве вещей оказались рыцарский шлем, аквариум и синтезатор

Жители и гости Московской области в июне забыли на объектах АО «Мострансавто» более 150 личных вещей, в их числе есть необычные. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

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Так, находки были сделаны в автобусах, на автостанциях и автовокзалах предприятия. В пресс-службе перевозчика рассказали, что среди забытых вещей в прошлом месяце — декоративный рыцарский шлем, аквариум без воды с искусственными рыбками и детский музыкальный синтезатор.

Представители компании уточнили, что чаще всего пассажиры забывали социальные, транспортные и банковские карты, зонты и очки.

Ранее сообщалось, что в Москве выбрали лучшего водителя электробуса. Подробностями поделились в мэрии и правительстве столицы.