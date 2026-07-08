Комплексный ремонт Пречистенской набережной проводят в центре Москвы.

Об этом в среду, 8 июля, рассказали в пресс-службе Городского хозяйства столицы.

— В этом году приведем в порядок четыре набережные в районе Хамовники: Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Эти набережные являются точками притяжения для жителей и гостей столицы благодаря множеству известных локаций, в том числе олимпийскому комплексу «Лужники» и Парку Горького. Поэтому основная задача — обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В настоящее время работы проводятся на Пречистенской набережной.

Запланирована полная замена асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. После этого специалисты нанесут новую дорожную разметку. В рамках проекта также установят удобные лавочки для отдыха, проведут озеленение.

Общая протяженность обновленных набережных в районе Хамовники составит более пяти километров, что позволит создать единый комфортный маршрут для автомобилистов и пешеходов.

Кроме того, два транспортных тоннеля отремонтировали на Варшавском шоссе. Движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

Специалисты также отремонтируют Нахимовский тоннель на юге Москвы.