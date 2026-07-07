Московский зоопарк ведет переговоры с Китаем из-за панды Катюши

Московский зоопарк продолжает переговоры с китайской стороной в надежде сохранить у себя панду Катюшу. Об этом журналистам ТАСС сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

«Конечно, говорим о том, что мы хотим, чтобы Катюша осталась, но по соглашению все панды мира принадлежат Китаю. И такого прецедента еще не было», — рассказала она.

По ее словам, вероятность положительного решения остается небольшой, однако зоопарк рассчитывает добиться исключения. Российская сторона получила разрешение продолжить переговоры.

Акулова отметила, что для Катюши строят новый просторный павильон с собственной кормокухней, отдельными помещениями и летними вольерами. Она выразила уверенность, что этот комплекс станет одним из самых красивых в Московском зоопарке.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под государственной охраной. Передача этих животных другим странам является частью так называемой «панда-дипломатии». Первый в истории России детеныш большой панды — Катюша — родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Ее родители, Жуи и Диндин, прибыли в Москву в 2019 году в рамках соглашения между Россией и Китаем сроком на 15 лет.

Гендиректор зоопарка напомнила, что детеныши больших панд могут находиться в России до достижения четырехлетнего возраста, после чего становятся половозрелыми и должны участвовать в международной природоохранной программе. По словам Акуловой, Катюша представляет особую ценность, поскольку была полностью выращена матерью без вмешательства человека. Она добавила, что панда выросла как дикое животное и в будущем может стать хорошей матерью.

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