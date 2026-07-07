У манула Тимофея появились новая возможность обрести даму сердца

Для создания пары с манулом Тимофеем из Московского зоопарка рассматриваются три претендентки. Такими данными поделилась гендиректор учреждения Светлана Акулова, пишет ТАСС.

«Хочу вам рассказать небольшой секрет: мы получили три фотографии трех претенденток на его лапу и сердце. Конечно, <...> даже эти три самочки не гарантируют успешного соединения, потому что, несмотря на то, что мы получили три варианта для создания пары, нужно сначала пройти большую дорогу: проверить генетику — болеют они или не болеют, здоровы и готовы ли составить пару Тимофею», — рассказала она.

Однако когда для Тимофея подберут подходящую пару и их объединят, посетители не смогут наблюдать за котами. Поскольку это дикие коты, все будет происходить в отдельном вольере, скрытом от глаз большой публики.

Ранее в зоопарке объяснили, что Тимофей не страдает из-за отсутствия партнерши, так как в природе манулы — одиночные животные. Совместное проживание невыгодно этим животным, так как они конкурируют за кормовые ресурсы.