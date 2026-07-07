В столице открыли велотрассу международного уровня

В парке «Крылатские холмы» открылся новый байк-парк, предназначенный для скоростного катания на горных велосипедах. «Вечерняя Москва» исследовала этот объект.

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Бывшие владельцы велотрассы и байк-парка за последние 40 лет не проводили никакого благоустройства. Так что потребовался масштабный проекта развития территории.

Сейчас здесь восстановили покрытие шоссейной велосипедной трассы, создали прогулочную зону, оборудовали освещение и систему звукового оповещения. Создали две учебные велосипедные площадки и новый объект — кросс-кантри-трассы.

— Новый объект будет способствовать популяризации активного образа жизни и укрепит статус Москвы как одного из ведущих спортивных центров страны, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В свою очередь президент Федерации велосипедного спорта Андрей Захаров отметил: площадка открывает широкие возможности для проведения тренировок, мастер-классов, а также для организации городских фестивалей и соревнований. Парк уже сейчас способен принимать соревнования высокого уровня.

— Трасса хорошая, достаточно сложная. Очень понравилось, — поделилась мастер спорта, многократная чемпионка России по велоспорту Гузель Ахмадуллина.

Руководитель проекта по строительству трассы Николай Мироненко подчеркнул, что проект был сложным для реализации. Большую работу проделали дендрологи, биологи, специалисты в области природопользования и охраны окружающей среды. Сама трасса поделена на 25 спецучастков, и у каждого — своя особенность.

— Мы очень долго выбирали известняк. Объехали много карьеров и работали с поставщиками очень внимательно. Это известняковый отсев из Калужской области, — сказал Мироненко. — Материал даже после намокания становится достаточно твердым, что и позволяет его использовать в абсолютно любую погоду.

Пока есть участки трассы, которые преодолел только один человек. Не все даже верят, что это возможно. Но это как раз прекрасная возможность для роста наших спортсменов, уверен Мироненко.

Участки трассы классифицированы по международной системе сложности. Теперь спортсмены и новички могут покорять Крылатские холмы!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Селедков, 19-кратный чемпион России по маунтинбайку:

— Невероятная трасса! Лучшая из тех, что я видел. Она гармонично сочетает в себя все элементы, очень похожа на сложнейшие трассы Кубков мира.

Это единственная трасса в России, которая подходит для тренировок и подготовки к Кубкам и чемпионатам мира. Нет нигде подобных трасс, которые сочетали бы в себе все необходимые элементы. А здесь все в одном месте. Думаю, сюда будут приезжать сборные со всей России, чтобы потренироваться.

КСТАТИ

Для передвижения на небольшие расстояния по городу лучше выбирать велосипед, а при наличии времени — пешие прогулки. Такие занятия укрепляют сердце и сосуды, нормализуют давление, снимают стресс и заряжают позитивными эмоциями.