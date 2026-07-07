В Москве начали реставрацию усадьбы Валентина Серова

Специалисты начали реставрацию городской усадьбы середины XIX века в районе Арбат в Москве, в которой жил и работал художник Валентин Серов, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Специалистам предстоит привести в порядок фасады и кровлю старинного здания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Он расположен по адресу:

Староваганьковский переулок, дом 21, строение 1.

"Усадьба была резиденцией и творческой мастерской Валентина Серова в последние годы жизни. Например, в ней знаменитый живописец создавал портреты современников и эскизы к театральным постановкам", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что на этом месте в начале XVI века находилась Благовещенская церковь, однако в московском пожаре 1812 года она серьезно пострадала и впоследствии была разобрана. Существующее ныне двухэтажное кирпичное здание построено в 1842 году. Осенью 1908 года в дом переехал Серов вместе с семьей, здесь он прожил до своей смерти в 1911 году. Среди работ, написанных художником в Староваганьковском переулке, - портреты княгини Ольги Орловой, балерины Тамары Карсавиной и промышленника Ивана Морозова.