Москвичей приглашают на фестиваль «Любовь сквозь время»

8 июля в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет фестиваль «Любовь сквозь время». Для жителей столицы подготовили насыщенную программу, которая включает свыше 30 активностей.

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— В День семьи, любви и верности москвичей ждут творческие и патриотические мастер-классы, спортивные эстафеты и выступления артистов. Начало в 15:00, приглашаем всех желающих, — отметила заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова.

Посетителям выдадут карточки участников, в них можно будет проставлять отметки за выполнение разных заданий, а в конце получить подарки. Также в рамках фестиваля наградят семьи активистов городской экосистемы «Территория возможностей». Среди номинаций — «Семейная династия», «Наследие», «Союз, проверенный временем» и другие. Место проведения: парк Чермянка, между Заповедной улицей и проездом Дежнева.

«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.

«Территория возможностей» — экосистема столичного Департамента территориальных органов исполнительной власти, которая объединяет десятки тысяч москвичей. В нее входят Центр гражданской активности, Агентство общественных проектов, Центр развития и Молодежный парламент Москвы.

Активисты участвуют в политической и культурной жизни города, реализуют общественно значимые проекты, помогают горожанам решать локальные вопросы в своих районах, развивают профессиональные навыки и учатся у ведущих экспертов.