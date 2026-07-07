Москва попадет в зону осадков – дожди будут идти каждый день

Текущая рабочая неделя в столичном регионе закончится повышением температуры воздуха до +28 градусов. В то же время практически каждый день ожидаются дожди из-за приближения южного циклона, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

До четверга, 9 июля, по словам синоптика, ожидаются колебания температуры воздуха от +20 до +22 градусов. Каждый день будут идти кратковременные дожди. Ночью температура воздуха останется в пределах +10…+12 градусов, в центре города воздух может прогреться в ночные часы максимум до +15 градусов.

В пятницу прогнозируется внезапный всплеск тепла на фоне того, что регион окажется в теплом секторе южного циклона.

«Температура днём может повыситься до +26...+28 градусов. И нужно внимательно смотреть за зоной осадков, которые поднимаются вместе с этим циклоном», — предупредил Шувалов.

По его словам, вслед за такими изменениями погоды начнутся «более приличные» дожди, однако зона осадков, скорее всего, пройдёт чуть южнее и западнее столицы.

Синоптик ранее в прогнозе на неделю успокоила москвичей цитатой кота Леопольда.