Молодожены смогут бесплатно посетить Музей Победы в День семьи, любви и верности

8 июля вход в Музей Победы, а также его филиалы будет бесплатным для семейных пар, заключивших в 2026 году брак или подавших заявление в ЗАГС (кроме экспозиций «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа», «Путь к Победе»). Для этого на кассе необходимо предъявить соответствующие документы. Также бесплатный вход предусмотрен для многодетных семей.

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— День семьи, любви и верности — довольно молодой праздник, его начали отмечать меньше 20 лет назад, но за прошедшие годы он полюбился россиянам. Миссия праздника — сохранять традиционные семейные ценности и пропагандировать их среди молодежи, — отметили в Музее Победы.

В этот день музей на Поклонной горе подготовил специальную праздничную программу, стать участниками которой смогут все посетители (на некоторые события необходима предварительная регистрация). Жителей и гостей Москвы ждут бесплатные мастер-классы, тематические экскурсии, концерты, викторины и спортивные соревнования.

В главном здании музея на Поклонной горе праздничная программа начнется в 11:00. В Зале Славы пройдет традиционная интеллектуальная игра «Эрудиториум», которая будет приурочена к празднику, а в 12:00 стартуют творческие мастер-классы, в рамках которых юных гостей Музея Победы научат делать магнитики и поделки из бумаги, посвященные Дню семьи, любви и верности. Специально в честь праздника Музей Победы проведет три бесплатных тематических экскурсии «В гостях у семьи Звонаревых» (в 13:40, 16:40, 18:40), которые пройдут по иммерсивной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа».

Гид расскажет о судьбе обычной московской семьи, на которую обрушились трагические события середины ХХ века. Сочетание современных технологических решений и исторически достоверных декораций создают «эффект погружения», и гости «пройдут» все испытания, выпавшие на долю москвичей с июня до декабря 1941 года — от объявления войны до знаменательного контрнаступления Красной Армии (на экскурсии необходима предварительная регистрация).

Кроме того, в локации «Библиотека» экспозиции «Путь к Победе» пройдет акция «Ромашка Победы. Семейные истории войны». Любой желающий сможет поделиться семейной историей о воевавших родственниках в рамках программы «Свободный микрофон». Акция не только сохраняет память о войне, но и демонстрирует, как семейные ценности и любовь помогали людям выстоять в тяжелые времена. Она дает возможность каждому прикоснуться к истории своей семьи и передать эту память следующим поколениям. Начало программ в 12:30 и в 16:30, необходима предварительная регистрация.

Праздничная программа также состоится в филиале Музея Победы на Поклонной горе — Музее Г.О.Р.А. Для гостей подготовили музыкальную программу с участием победителей проекта «Главные детские песни 5.0», артистов вокальной студии «Свобода» и молодых талантов Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом». Кроме того, на площадке музея будут организованы спортивные состязания, мастер-классы по рисованию и яркая цирковая интерактивная программа от Спортивного оздоровительно-образовательного центра «Хорошево-Мневники». Начало – в 15.00.