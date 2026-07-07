Москвичам рассказали, какая погода будет 7 июля

В Москве продолжаются "огуречные дожди" - так в старину называли затяжные прохладные осадки в середине лета, которые приходятся на период созревания огурцов.

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За минувшие сутки в Москве и ближнем Подмосковье небольшие дожди шли локально. Самым дождливым оказался Железнодорожный. Утром в столице тоже местами шел дождь. Днем он продолжится. Будет пасмурно.

Температура воздуха не поднимется выше +20. Это на пять градусов ниже климатической нормы для июля. Влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 4 метра в секунду.

По прогнозам синоптиков, "огуречные дожди" будут идти в Москве и Подмосковье до конца недели.