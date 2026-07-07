Ряд улиц в центре Москвы перекроют для движения 11 июля

Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы ограничат 11 июля в связи с проведением парада ретротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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До 18:00 проезд по Белгородскому проезду от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара будет закрыт.

Также с 6:30 утра до 18:30 вечера движение на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы при движении в сторону Мясницкой улицы также будет закрыто.

C 08:30 до 12:00 перекроют участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до дома 25, строения 1 на Пятницкой улице, от дома 25 на Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.

Кроме этого, с 00:01 до 20:00 будет запрещена парковка на Чистопрудном бульваре от Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от Покровки до Чистопрудного бульвара, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 июня представители дептранса сообщили, что в тот же день в центре, на западе и северо-западе столицы перекроют движение на некоторых улицах и набережных в связи с проведением Московского ночного велофестиваля.

27 июня внешнюю сторону Садового кольца перекрыли для движения транспорта в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля.