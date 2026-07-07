Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 53 БПЛА, летевших на столицу

Система ПВО уничтожила уже 53 БПЛА на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

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«Отражена атака еще двух беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Мэр Москвы.

Ранее Мэр Москвы заявил, что с вечера до шести утра система ПВО успешно отразила атаку более 430 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. 51 вражеский БПЛА был уничтожен на подлете к Москве.

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