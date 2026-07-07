«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве 8 июля

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве на среду, 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

© Вечерняя Москва

— Ветер. Период предупреждения с 9 часов 8 июля до 21 часа 8 июля. Днем 8.07 ожидается усиление ветра южной четверти в порывах местами до 15 метров в секунду, — говорится на сайте центра.

Во вторник, 7 июля, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будут идти дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 13–18 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 11–16 градусов тепла.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода вернется в столицу в пятницу, 10 июля, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов.

Ранее Позднякова сообщила, что аномальная жара, которая накрыла Европу, вряд ли придет в Москву в июле. По ее словам, мощный гребень азорского антициклона пока не спешит продвигаться на восток. Она отметила, что жара до 30 градусов в лучшем случае придет в столичный регион только в конце июля.