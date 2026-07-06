Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 6 июля, поделился новостями о развитии социальной инфраструктуры столицы. Глава города поздравил с Днем архитектора тех, кто создает облик Москвы, вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства, а также подвел итоги учебного года в московских колледжах. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

День архитектора

Сергей Собянин поздравил архитекторов с профессиональным праздником и отметил, что они создают облик столицы и наполняют его новыми смыслами. По словам главы города, москвичи гордятся парком «Зарядье» с Парящим мостом, наслаждаются красотой и комфортом станций Большой кольцевой линии метро и активно занимаются спортом в обновленных «Лужниках».

Премии Москвы

Сергей Собянин вручил премии столицы 2026 года в области архитектуры и градостроительства. Торжественная церемония прошла в мраморном зале столичной мэрии и была приурочена ко Дню архитектора. В этом году на соискание премии поступили 174 заявки, из которых в финал вышли 35 проектов. Лауреатами стали 26 архитекторов, представивших 12 проектов в девяти номинациях.

Итоги учебного года в московских колледжах

Более 33 тысяч специалистов выпустили московские городские колледжи в 2026 году, что на 10 процентов больше, чем годом ранее. Две трети выпускников начали работать еще во время обучения. Наиболее востребованными направлениями стали сестринское дело, программирование и информационные системы, а также строительство, транспорт, промышленность, социальная сфера и креативные индустрии.

Финподдержка патентования разработок

Расширена программа финансовой поддержки патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в России. Теперь программа распространяется не только на изобретения и полезные модели, но и на промышленные образцы. За каждый такой объект можно получить грант в размере 30 тысяч рублей. При этом размер гранта на патентование изобретений увеличили в два раза — до 150 тысяч рублей.

Результаты на ЕГЭ

Столичные школьники в этом году продемонстрировали рекордные результаты на ЕГЭ. Экзамен сдали более 93 тысяч человек, из них 72 тысячи — выпускники 2026 года. Впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена 500 баллов по пяти предметам набрала выпускница школы №1409 Екатерина Малкова.