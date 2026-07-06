Текущая неделя в Москве и Московской области будет дождливой — регион находится на периферии циклона.

Об этом в интервью aif.ru сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Атмосферное давление будет понижено, а это значит, что днем всегда будет развиваться кучевая облачность. Кратковременные дожди различной интенсивности — от небольших до умеренных — будут включительно до 12 июля», — сказала специалист.

Всплеска жары, по ее словам, не предвидится. В первой половине недели температура воздуха будет достигать +22...+24°C.

До этого автомобилистов призвали проверить исправность дворников, убедиться, что в бачке омывателя есть жидкость, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Еще одна рекомендация — быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.