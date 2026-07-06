Более 75 килограммов санкционной продукции нашли на столичном рынке

Прокуратура провела проверку и выявила более 75 килограммов санкционной продукции на одном из столичных рынков.

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Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— По результатам проверки более 75 килограммов небезопасной продукции изъято из оборота и уничтожено специалистами Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель торговал товарами, на которых отсутствовала маркировка. Помимо этого, продукция не соответствовала требованиям технических регламентов ЕАЭС. В отношении бизнесмена возбудили три административных дела.

Ранее на Дорогомиловском рынке в Москве обнаружили и затем изъяли более 827 килограммов запрещенной к обороту пищевой продукции. Специалисты уничтожили ее. К административной ответственности привлекли индивидуальных предпринимателей — в их отношении завели дела.