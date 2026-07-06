Москвичей призвали соблюдать скорость и дистанцию на мокрой дороге

Водителям в Москве рекомендуется быть осторожными за рулем, соблюдать увеличенную дистанцию и не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом сообщает столичный департамент транспорта в "Максе".

"Из-за непогоды видимость на дорогах может ухудшиться - будьте особенно внимательны. Снижайте скорость и соблюдайте дистанцию - на мокрой дороге тормозной путь становится длиннее. Не оставляйте автомобиль и не стойте сами рядом с деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.

Перед поездкой рекомендуется проверить исправность стеклоочистителей и уровень омывающей жидкости. "Если на улице сильный дождь, по возможности дождитесь улучшения погоды и перенесите поездку - так будет безопаснее", - отмечается в материале.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и с сохранением до 20:00 6 июля в столице ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 15 м/с.