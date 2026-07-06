В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра

В ближайшие часы и до 20:00 6 июля в Москве ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в РСЧС Москвы.

© Вечерняя Москва

Горожан призвали соблюдать меры предосторожности: не укрываться под деревьями во время непогоды и не оставлять рядом с ними автомобили, чтобы избежать возможных повреждений, передает канал РСЧС в МАКС.

Затяжные дожди ожидаются в Москве в течение всей недели. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за это время в столице может выпасть до 67 миллиметров осадков.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» утверждал, что на следующей неделе в город вернется жара до плюс 30 градусов.

Дожди пришли на смену жарким солнечным дням. Согласно прогнозам, в Москве с субботы по понедельник может выпасть около половины месячной нормы осадков. Надолго ли дожди задержатся в столице и какой будет погода на неделе, «Вечерняя Москва» узнала у руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Тем временем средняя температура поверхности Мирового океана в июне 2026 года достигла рекордных 20,98 градуса Цельсия. Новый показатель превысил предыдущий максимум, установленный в 2024 году.